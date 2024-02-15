Ірландсько-американська Weatherford потрапила до спонсорів війни: допомагає нафтовій галузі РФ

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Національне антикорупційне бюро внесло до переліку міжнародних спонсорів війни ірландсько-американську компанію Weatherford.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Нафтовидобувна сфера залишається стратегічно важливою для росії, бо дозволяє рф використовувати енергоносії як зброю та впливати на інші держави. Хоч на росію накладені санкції у цій сфері, ірландсько-американська компанія Weatherford International продовжує працювати в рф, сплачувати там податки на мільйони доларів США та забезпечувати технологічні спроможності країни-агресора у нафтовій галузі", - зазначає Агентство.

Weatherford International спеціалізується на виробництві та постачанні нафтовидобувного обладнання та наданні сервісних послуг нафтогазовим підприємствам.

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Компанія працює в Росії 16 років, створила там понад 2,5 тис робочих місць та утримує на території РФ сервісні підприємства, бази та підприємства машинобудування. У 2022 році три дочірні компанії виробника разом сплатили податків до бюджету агресора на понад 15 млн дол.

Партнером Weatherford у РФ, зокрема, є нафтова компанія "Роснєфть", яка залишається основним замовником її послуг.

Weatherford також продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з Росією. У період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року, вона імпортувала товарів в росію на майже 1,5 млн дол. Серед них: матеріали та запчастини для нафтогазової промисловості (фітінги, клапани, вали, прокладки, пластмасові вироби, підшипники).

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"Weatherford має чіткий намір продовжувати виконувати чинні контракти та укладати нові договори із замовниками в Росії", - додали в НАЗК.

Нагадуємо:

Міжнародні компанії, які Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку спонсорів війни, не зможуть постачати продукти для української армії.