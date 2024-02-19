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За неделю энергетики вернули свет почти 120 тысячам потребителей

Понедельник, 19 февраля 2024, 18:04 - Экономическая правда

Энергетики ДТЭК с 12 по 19 февраля вернули свет для более 116 тысяч семей после обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"За неделю с 12 по 19 февраля нам удалось восстановить электроснабжение для 74 тысяч семей на Днепропетровщине и 42 тысяч семей Донецкой области", - говорится в сообщении.

Напомним: 

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На утро понедельника в Украине из-за боевых действий и по другим причинам обесточенными остаются 365 населенных пунктов.

16 февраля в Днепропетровской области возобновила работу ТЭС, которую россияне обстреляли в ночь на 13 февраля.

Экономическая правда

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ДТЭК
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