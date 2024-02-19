В Україні без світла залишаються понад 350 громад
На ранок 19 лютого в Україні через бойові дії та з інших причин знеструмленими залишаються 365 населених пунктів.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зокрема, в Сумській області через артобстріл з боку кордону з РФ знеструмлено 16 населених пунктів, 2465 споживачів.
Також на Харківщині через нічні артобстріли пошкоджено обладнання підстанції обленерго, є нові знеструмлення. Також є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій області.
З технічних причин в Сумській області знеструмлено частково 1 населений пункт, тривають ремонтні роботи.
"Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується. Сонячна погода сприяє роботі електростанцій на ВДЕ", – додали в "Укренерго".
Нагадуємо:
16 лютого в Дніпропетровській області відновила роботу ТЕС, яку росіяни обстріляли в ніч на 13 лютого.