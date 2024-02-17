OpenAI позволит сотрудникам продать акции компании на 86 миллиардов долларов - Bloomberg
OpenAI завершила сделку, которая позволяет сотрудникам продавать доли в компании. Тендерное предложение оценивает стартап в сфере искусственного интеллекта в 86 млрд долл.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Тендерная оценка делает OpenAI одним из самых дорогих стартапов в истории человечества.
Thrive Capital, венчурная фирма во главе с Джошем Кушнером, возглавит сделку.
Распродажа акций планировалась е в 2023 году, но была отложена после того, как в ноябре совет директоров OpenAI отстранил от должности главного исполнительного директора Сэма Альтмана.
С тех пор компания вернула Альтмана и находится в процессе назначения нового совета директоров.
В дополнение к тендерному предложению, OpenAI также обсуждала привлечение нового финансирования, которое может оценить компанию в еще большую сумму - более 100 млрд долл.
Напомним:
Гендиректор OpenAI Сэм Альтман работает над тем, чтобы получить одобрение правительства США на масштабное предприятие, направленное на стимулирование глобального производства ИИ-чипов.
Доходы компании OpenAI превысили 2 млрд долл в годовом исчислении, а оглушительный успех ее флагманского продукта ChatGPT выводит компанию в число самых быстрорастущих технологических компаний в истории.