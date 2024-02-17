OpenAI позволит сотрудникам продать акции компании на 86 миллиардов долларов - Bloomberg

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OpenAI завершила сделку, которая позволяет сотрудникам продавать доли в компании. Тендерное предложение оценивает стартап в сфере искусственного интеллекта в 86 млрд долл.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Тендерная оценка делает OpenAI одним из самых дорогих стартапов в истории человечества.

Thrive Capital, венчурная фирма во главе с Джошем Кушнером, возглавит сделку.

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Распродажа акций планировалась е в 2023 году, но была отложена после того, как в ноябре совет директоров OpenAI отстранил от должности главного исполнительного директора Сэма Альтмана.

С тех пор компания вернула Альтмана и находится в процессе назначения нового совета директоров.

В дополнение к тендерному предложению, OpenAI также обсуждала привлечение нового финансирования, которое может оценить компанию в еще большую сумму - более 100 млрд долл.

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Напомним:

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман работает над тем, чтобы получить одобрение правительства США на масштабное предприятие, направленное на стимулирование глобального производства ИИ-чипов.

Доходы компании OpenAI превысили 2 млрд долл в годовом исчислении, а оглушительный успех ее флагманского продукта ChatGPT выводит компанию в число самых быстрорастущих технологических компаний в истории.