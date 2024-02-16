Альтман обговорює із урядом США пошук інвесторів для виробництва ШІ-чипів – Bloomberg

getty images

Гендиректор OpenAI Сем Альтман працює над тим, щоб отримати схвалення уряду США на масштабне підприємство, спрямоване на стимулювання глобального виробництва ШІ-чипів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

Альтман зустрічався з потенційними інвесторами і партнерами в США, на Близькому Сході і в Азії протягом останніх кількох тижнів, але сказав деяким із них, що не може рухатися вперед без "зеленого світла" з Вашингтона, розповіли співрозмовники на умовах анонімності.

"Альтман зараз намагається залучити американських чиновників до плану турбо-розвитку виробництва напівпровідників за рахунок фінансування, частково з Близького Сходу.

Реклама:

Він прагне зібрати мільярди доларів, щоб різко збільшити світові потужності з виробництва найсучасніших чипів, запобігаючи дефіциту, який, на його думку, завадить широкому розповсюдженню ШІ", - йдеться у статті.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Intel Corp. і Samsung Electronics Co. є основними компаніями, які виробляють такі чипи, а отже, можливими партнерами Альтмана.

Bloomberg раніше писав, що минулого місяця керівник OpenAI зустрічався з керівництвом Samsung, а Financial Times - про зустріч із керівництвом TSMC. Він також говорив з близькосхідними суверенними фондами про потенційні інвестиції,, в тому числі з ОАЕ.

Реклама:

Альтман зазначив, що вважає за необхідне співпрацювати з урядом США щодо погоджень, термінів і структури підприємства, розповіло джерело.

Генеральний директор OpenAI зустрічався з міністром торгівлі Джиною Раймондо і працює над організацією зустрічей з іншими офіційними особами, а чиновники Міністерства торгівлі провели внутрішні дискусії щодо амбіцій OpenAI на Близькому Сході.

Нагадаємо:

Гендиректор OpenAI Сем Альтман хоче збільшити потужності з виробництва чипів і розширити можливості для живлення ШІ - для цього він веде переговори з інвесторами, у тому числі з ОАЕ і на Волл-стріт, для проєкту, який можливо, потребуватиме до 7 трлн дол.

Економічна правда