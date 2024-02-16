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Убытки государству на 300 миллионов: гендиректору "Киевавтодор" сообщили о подозрении

Пятница, 16 февраля 2024, 18:58 - Экономическая правда

Генеральному директору "Киевавтодор" и экс-начальнику одного из эксплуатационных управлений столицы сообщено о подозрении в нанесении ущерба государству на сумму почти 300 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В течение 2022-2023 годов должностные лица КП "ДЭУ Соломенского района города Киева" по указанию своего руководителя свозили отходы различного типа на земельный участок, который предназначался исключительно для накопления снега", - говорится в сообщении.

Руководитель "Киевавтодора", в результате недобросовестного отношения к своим служебным обязанностям, допустил осуществление подконтрольным предприятием действий, которые привели к загрязнению участка отходами и материалами вредными для людей и окружающей среды, сообщают в Нацполиции.

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В ходе осмотра земельного участка с привлечением специалистов Государственной экологической инспекции Столичного округа выявлено металлолом, твердые бытовые отходы, пластик отходы автомобильного транспорта.

В результате государству был нанесен ущерб на почти 300 миллионов гривен.

Напомним: 

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Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Черновицкой области в рамках досудебного расследования изъяли цистерну с контрабандными сигаретами на 5 миллионов гривен.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили на взятке в 55 тысяч долларов сотрудницу Управления налоговой службы в Харьковской области.

Экономическая правда

Укравтодор
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