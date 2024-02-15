Працівницю харківської податкової викрили на одержанні 55 тисяч доларів хабаря
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили на хабарі в 55 тисяч доларів співробітницю Управління податкової служби у Харківській області.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.
За даними слідства, в січні - лютому 2024 року чиновниця висловила прохання надати їй 150 тисяч доларів за вирішення проблем з податками у низки фірм.
Крім того, вона підбурила представника однієї з приватних товариств надати 55 тисяч доларів керівнику Управління ДПС у Харківській області, аби той ухвалив рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього ТОВ.
Під час передачі 55 тисяч доларів її викрили "на гарячому" та згодом повідомили їй про підозру. Також перевіряють причетність інших осіб до можливого злочину.
Економічна правда