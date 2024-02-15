Працівницю харківської податкової викрили на одержанні 55 тисяч доларів хабаря

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили на хабарі в 55 тисяч доларів співробітницю Управління податкової служби у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

За даними слідства, в січні - лютому 2024 року чиновниця висловила прохання надати їй 150 тисяч доларів за вирішення проблем з податками у низки фірм.

Крім того, вона підбурила представника однієї з приватних товариств надати 55 тисяч доларів керівнику Управління ДПС у Харківській області, аби той ухвалив рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього ТОВ.

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Під час передачі 55 тисяч доларів її викрили "на гарячому" та згодом повідомили їй про підозру. Також перевіряють причетність інших осіб до можливого злочину.

Економічна правда