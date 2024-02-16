БЕБ викрило партію контрабандних сигарет на 5 мільйонів
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області в рамках досудового розслідування вилучили цистерну з контрабандними сигаретами на 5 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Зазначається, що у цистерні було виявлено 65 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку.
Це вже третє за останній час подібне викриття БЕБ. Раніше правоохоронці виявили вантажівку з сигаретами на 4,5 мільйона гривень, а за кілька днів на пункті митного пропуску – ще одну, з товаром на 12 мільйонів гривень.
Наразі слідчі дії тривають. Встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб та походження контрафактного товару.
Нагадаємо:
З 11 січня в Україні набрали чинності нові норми щодо маркування пачок тютюнових виробів.
Торік у грудні Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему реалізації рідини до сигарет, електронні сигарети та компонуючі без марок акцизного податку.
Економічна правда