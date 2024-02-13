Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери вдень у вівторок, 13 лютого, заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною "Корчова – Краковець".

Про це у коментарі "Радіо Свобода" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише "Європейська правда".

За попередньою інформацією, яку українські прикордонники отримали від польських колег, блокада триватиме годину.

Своєю чергою речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська розповіла, що наразі на Корчовій найбільша черга – 970 вантажівок, бо водії, обминаючи заблоковані пункти пропуску, масово їхали туди.

Реклама:

Станом на ранок 13 лютого, на польському боці кордону України та Польщі блокують роботу п’яти пунктів пропуску: "Дорогуськ – Ягодин", "Зосин – Устилуг", "Гребенне – Рава-Руська", "Шегині – Медика", "Долгобичув – Угринів".

Нагадаємо, у п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали чергову акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.

У неділю біля КПП "Дорогуськ" протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок, які перетнули кордон.

Реклама:

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив. що винні у цьому мають бути притягнуті до відповідальності.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив у України за інцидент з розсипаним зерном.

Європейська правда