Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС

16 февраля Россия атаковала одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, которая подвергалась многочисленным атакам врага и ранее.

Об этом сообщили в ДТЭК Энерго.

В результате атаки повреждено оборудование станции. Энергетики уже приступили к ликвидации ее последствий. Пострадавших нет, добавили в компании.

Последняя атака на теплоэлектростанции ДТЭК Энерго была несколько дней назад – в ночь на 13 февраля. Тогда в результате обстрела станция прекратила производство электроэнергии.

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Напомним:

Восстановление работы ТЭС на Днепропетровщине, критическое оборудование которой было повреждено в результате российской атаки дронами в ночь на 13 февраля, будет длительным.







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