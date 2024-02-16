Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС
Пятница, 16 февраля 2024, 09:41 -
16 февраля Россия атаковала одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, которая подвергалась многочисленным атакам врага и ранее.
Об этом сообщили в ДТЭК Энерго.
В результате атаки повреждено оборудование станции. Энергетики уже приступили к ликвидации ее последствий. Пострадавших нет, добавили в компании.
Последняя атака на теплоэлектростанции ДТЭК Энерго была несколько дней назад – в ночь на 13 февраля. Тогда в результате обстрела станция прекратила производство электроэнергии.
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Напомним:
Восстановление работы ТЭС на Днепропетровщине, критическое оборудование которой было повреждено в результате российской атаки дронами в ночь на 13 февраля, будет длительным.
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