Из-за обстрелов одна из ТЭС на Днепропетровщине прекратила работу - Минэнерго

В результате российской атаки в ночь на 13 февраля одна из ТЭС на Днепропетровщине прекратила производство электроэнергии, все потребители в Днепре запитаны.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Отмечается, что РФ в ночь на 13 февраля атаковала одну из ТЭС на Днепропетровщине. В результате обстрела произошел масштабный пожар, который силами ГСЧС удалось потушить всего за несколько часов.

"После осмотра выявлено существенное повреждение оборудования. Энергоблоки отключились, станция разгрузилась и прекратила производство электроэнергии. Также отключилась воздушная линия электропередачи, что привело к краткосрочным перебоям с электроснабжением для потребителей", - говорится в сообщении.

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В министерстве сообщают, что сейчас продолжается ликвидация последствий пожара и уточнение масштабов повреждений. Все потребители в Днепре - со светом.

Напомним:

Энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более 40 тысяч абонентов в Павлограде и прилегающих районах, которые были обесточены в результате ночной атаки вражескими дронами.

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12 февраля в результате вражеской атаки отключилась подстанция 330 кВ "Укрэнерго" в Павлограде Днепропетровской области. Обесточились более 53 тыс бытовых потребителей в самом Павлограде и прилегающих районах, а также промышленность - завод и семь шахт.