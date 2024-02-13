Восстановление работы ТЭС на Днепропетровщине будет длительным – ДТЭК

Восстановление работы ТЭС на Днепропетровщине, критическое оборудование которой было повреждено в результате российской атаки дронами в ночь на 13 февраля, будет длительным.

Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, пишет "Укринформ".

"К сожалению, много дронов попало в станцию, повреждено критическое крупногабаритное оборудование. Сейчас происходит анализ повреждений. Обесточенных потребителей в Днепре и области нет", - рассказал Сахарук.

В то же время, по его словам, схема запитки потребителей является ненадежной из-за отсутствия в ней важного энергообъекта. Среди поврежденного оборудования есть такое, что, по словам Сахарука, невозможно заменить быстро.

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"Сроки восстановления будут значительные. Это вопрос не о часах и днях, а о неделях и даже месяцах", - подчеркнул он.

Сахарук добавил, что за последние две недели россияне атаковали три ТЭС, принадлежащих ДТЭК: ударам подверглись станции в Кривом Роге и Курахово.

Напомним:

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Этой зимой российские оккупанты 40 раз атаковали энергостанции ДТЭК. Последняя атака произошла в ночь на 13 февраля.

В результате российской атаки в ночь на 13 февраля одна из ТЭС на Днепропетровщине прекратила производство электроэнергии, все потребители в Днепре запитаны.

Экономическая правда