Новости 15 февраля: Украина может потерять 7 миллиардов от блокировки границы, Венгрия заблокировала новые санкции против РФ

О санкциях. Венгрия заблокировала утверждение 13-го пакета санкций ЕС против России.

О "спонсорах войны". Украина отказалась окончательно исключить австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны, поскольку Киев сомневается в том, что банк действительно планирует покинуть РФ.

О каннабисе. Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Документ регулирует оборот каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности.

О ситуации на ЗАЭС. Срок годности ядерного топлива, которое используется в реакторах ЗАЭС, скоро истечет. Проблема осложняется тем, что его некому заменить в случае необходимости.

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О блокировании границы. Если граница Украины с Польшей не будет деблокирована до конца месяца, бюджет страны может потерять 7,7 миллиарда гривен.

Эксклюзивы ЭП:

"Без женщин стало невозможно добывать уголь". День из жизни шахты на западном Донбассе

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Мобилизация изменила требования к рабочим в традиционно мужских сферах. Как именно? Чтобы понять это, ЭП опустилась в шахту на Днепропетровщине.