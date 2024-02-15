Новости 15 февраля: Украина может потерять 7 миллиардов от блокировки границы, Венгрия заблокировала новые санкции против РФ
О санкциях. Венгрия заблокировала утверждение 13-го пакета санкций ЕС против России.
О "спонсорах войны". Украина отказалась окончательно исключить австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны, поскольку Киев сомневается в том, что банк действительно планирует покинуть РФ.
О каннабисе. Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Документ регулирует оборот каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности.
О ситуации на ЗАЭС. Срок годности ядерного топлива, которое используется в реакторах ЗАЭС, скоро истечет. Проблема осложняется тем, что его некому заменить в случае необходимости.
О блокировании границы. Если граница Украины с Польшей не будет деблокирована до конца месяца, бюджет страны может потерять 7,7 миллиарда гривен.
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