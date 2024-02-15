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Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Четвер, 15 лютого 2024, 19:12 - Анастасія Дячкіна

Президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Документ регулює обіг канабісу в медичній, промисловій і науковій діяльності

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Вказано, що 13 лютого "Закон про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" було повернуто з підписом президента.

Тепер закон набуде чинності через пів року після його оприлюднення.

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Нагадаємо: 

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13 липня 2023 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у першому читанні, а 21 грудня 2023 року – у другому. 

Вже 22 грудня фракція Батьківщина заблокувала підписання законопроєкту. Однак 16 січня парламент розблокував його підписання, відхиливши постанову Батьківщини.

медицина ВР
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