JYSK открыл три магазина в Киеве и Львове
Международная сеть JYSK открыла новый магазин в столице и два обновленных в Киеве и Львове. Компания продолжает расширение сети, а также обновление существующих магазинов.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Интерфакс-Украина.
Новый магазин в Киеве в ТЦ Hlybochytsky построен по новой концепции, с точечным освещением и просторным дизайном, зональным размещением товарных категорий. Его торговая площадь составляет 936 кв. м, склада – 349 кв. м, также открыта садовая площадка общей площадью около 100 кв. м.
Еще один магазин сети в "Ритейл Парк Почайна", который работает уже около шести лет, был обновлен согласно новой концепции, с торговой площадью 965 кв. м и складской 248 кв. м.
Аналогично обновлен магазин во Львове, которому осенью исполнится 10 лет. В частности, торговую площадь увеличили почти на 100 кв. м, до 941 кв. м, под склад отведено 235 кв. м.
Помимо запланированного обновления, магазин нуждался в ремонте из-за повреждений от удара вражеской ракеты недалеко летом прошлого года.
Напомним:
В августе прошлого года JYSK открыл обновленный магазин в Киеве в ТЦ "Аркадия".
В марте 2022 года сеть магазинов JYSK приняла решение полностью выйти из РФ.