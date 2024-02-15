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JYSK открыл три магазина в Киеве и Львове

Четверг, 15 февраля 2024, 18:32 - Анастасия Дячкина

Международная сеть JYSK открыла новый магазин в столице и два обновленных в Киеве и Львове. Компания продолжает расширение сети, а также обновление существующих магазинов.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Интерфакс-Украина.

Новый магазин в Киеве в ТЦ Hlybochytsky построен по новой концепции, с точечным освещением и просторным дизайном, зональным размещением товарных категорий. Его торговая площадь составляет 936 кв. м, склада – 349 кв. м, также открыта садовая площадка общей площадью около 100 кв. м.

Еще один магазин сети в "Ритейл Парк Почайна", который работает уже около шести лет, был обновлен согласно новой концепции, с торговой площадью 965 кв. м и складской 248 кв. м.

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Аналогично обновлен магазин во Львове, которому осенью исполнится 10 лет. В частности, торговую площадь увеличили почти на 100 кв. м, до 941 кв. м, под склад отведено 235 кв. м.

Помимо запланированного обновления, магазин нуждался в ремонте из-за повреждений от удара вражеской ракеты недалеко летом прошлого года.

Напомним:

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В августе прошлого года JYSK открыл обновленный магазин в Киеве в ТЦ "Аркадия".

В марте 2022 года сеть магазинов JYSK приняла решение полностью выйти из РФ.

компании ритейл
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