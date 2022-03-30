Датская сеть JYSK полностью выходит из РФ
Датская сеть мебельных магазинов JYSK после того, как временно закрыла магазины в РФ 3 марта, решила полностью разорвать бизнес с агрессором.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Все магазины JYSK в России временно закрыты с 3 марта. Сегодня JYSK объявляет, что закрытие будет постоянным и что JYSK полностью выходит из России. После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию", – говорится в заявлении.
Президент и генеральный директор JYSK Ян Бег отметил, что компания приехала в Россию с желанием предоставить выгодное предложение населению России и начала работу с хорошим стартом. Однако в сложившейся ситуации команда менеджмента и наши владельцы не видят альтернативы закрытию деятельности в России.
Начиная с 31 марта, магазины JYSK в России временно откроются, чтобы совершить распродажу, чтобы разорить магазины. После того как продукты в магазинах будут распроданы, магазины будут закрыты навсегда. Сотрудники JYSK получат заработную плату в соответствии с местными правилами в рамках закрытия.
Напоминаем:
Датская мебельная сеть Jysk вслед за IKEA 3 марта решила приостановить работу в РФ и закрыть все 13 магазинов на территории страны.
Сеть Leroy Merlin, входящая во французскую группу Adeo, продолжит работать на российском рынке, несмотря на начатую агрессором войну, и планирует еще и расшириться благодаря выходу IKEA и JYSK.
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