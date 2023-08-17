Датская сеть мебельных магазинов JYSK открыла в Киеве обновленный магазин

Международная сеть JYSK открыла обновленный магазин в Киеве, в ТЦ "Аркадия".

Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

Магазин обновлен в соответствии с современной концепцией сети 3.0 с расширенной торговой площадью, новым освещением и зональным размещением товаров.

Согласно сообщению, после обновления магазина его торговая площадь выросла до 1,1 тыс. кв. м, складская - 421 кв. м, офисная - 49,4 кв. м.

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До этого с начала 2023 года сеть JYSK открыла пять новых магазинов и обновила работу двух существующих.

Сейчас в Украине работают 88 магазинов JYSK и интернет-магазин jysk.ua. Как отмечают в компании, эта цифра должна увеличиться до 100 уже в 2024 году. Штат JYSK в стране насчитывает более 800 сотрудников.

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JYSK - часть семейной Lars Larsen Group с более 3,2 тыс. магазинов в 48 странах.

Выручка JYSK в 2021/22 финансовом году составила EUR 4,87 млрд.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине в 2004 году. Ее первый магазин был открыт в 1979 году в Дании Ларсом Ларсеном, владельцем JYSK.

В марте 2022 года JYSK приняла решение полностью выйти из РФ.