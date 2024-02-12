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Nvidia обогнала Amazon по рыночной капитализации на фоне ажиотажа вокруг ИИ

Понедельник, 12 февраля 2024, 19:58 - Алексей Павлыш
 
getty images

Компания Nvidia в понедельник ненадолго опередила Amazon по рыночной капитализации - эйфория вокруг ИИ подняла производителя чипов на четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний США.

Об этом пишет Reuters.

На рекордно высоком уровне акций в 734,96 долларов рыночная стоимость Nvidia составляла 1,82 триллиона долларов, по сравнению с 1,81 триллиона долларов для Amazon и на несколько миллиардов отставала от владельца материнской компании Google Alphabet.

Последний раз Nvidia была дороже Amazon в 2002 году, когда каждая из них стоила менее 6 миллиардов долларов.

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Инвесторы ожидают квартальных результатов Nvidia 21 февраля. Акции производителя ИИ-чипов выросли на 47% с начала года.

Напомним:

Компании Nvidia Corp. и Cisco Systems объединяют усилия, чтобы облегчить корпорациям создание собственной вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта, пытаясь вывести эту технологию за пределы крупных центров обработки данных.

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Экономическая правда

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