Чистий прибуток банків у 2023 році збільшився майже вчетверо - НБУ

У 2023 році платоспроможні українські банки за попередніми даними одержали 86,5 мільярда гривень чистого прибутку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 12% вище за результати 2021 року, до повномасштабного вторгнення", – констатує регулятор.

Операційні прибутки банків зросли помірно: операційний дохід за рік зріс на 15% порівняно з попереднім роком, чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви – на 19%.

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У Нацбанку зазначили, що рушієм зростання доходів сектору залишається збільшення процентних доходів як від високоліквідних активів, так і кредитування.

"Головним чинником значної різниці прибутковості, якщо порівняти з попереднім роком, були значно менші відрахування в резерви під збитки від активних операцій, які за рік скоротилися на 86%", – додали в НБУ.

Загалом із початку великої війни банки сформували резерви в розмірі 133 млрд грн, з яких у 2023 році – лише 17 млрд грн. У грудні 2023 року згідно зі змінами до законодавства банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року в цілому за підвищеною ставкою – 50%. Рентабельність капіталу банківського сектору на 1 січня 2024 року становила 31,6%. Рік тому цей показник становив 9,7%.

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Нагадуємо:

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі за 2023 рік скоротилась на 0,8% та становила 37,4% на 1 січня.