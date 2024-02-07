Частка непрацюючих кредитів в українських банках у 2023 році скоротилась, але несуттєво

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі за 2023 рік скоротилась на 0,8% та становила 37,4% на 1 січня.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що обсяг непрацюючих кредитів за рік скоротився на 9,7 млрд грн – до 422,4 млрд грн.

У регуляторі зазначили, що ключовий фактор скорочення частки NPL – зростання кредитного портфеля, адже кредитування триває в умовах повномасштабної війни.

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Торік завдяки поліпшенню попиту на гривневі кредити з огляду на відновлення бізнес-активності портфель чистих корпоративних кредитів зростав сім місяців поспіль, у тому числі поза межами державних програм.

Також зростають роздрібні незабезпечені споживчі та іпотечні позики.

Серед інших причин скорочення частки непрацюючих кредитів НБУ вказує:

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реструктуризацію та подальше відновлення обслуговування проблемної заборгованості корпоративними клієнтами, що відбулося переважно в державних банках;

також списання непрацюючих кредитів фізичним особам.

Водночас попри активну роботу банків із врегулювання непрацюючих кредитів, їхня частка залишається досить високою.

"Вагомою причиною цього є повномасштабна війна, яка зумовила нову хвилю дефолтів клієнтів. Зокрема згідно із дослідженням НБУ, у жовтні 2023 року "воєнні" непрацюючі кредити бізнесу становили 31% їхнього загального обсягу. У роздрібному портфелі за час війни накопичилася понад половина теперішнього обсягу непрацюючих кредитів", – пояснили в НБУ.

Водночас банки належно оцінюють кредитний ризик та своєчасно визнають проблемну заборгованість.

За даними проведеного аналізу, більшість "воєнних" NPL не по’вязані безпосередньо з окупацією або руйнуванням, тож ці позичальники зможуть поновити обслуговування позик з подальшим відновленням економіки.

Також фінустанови активно працюють із проблемними активами, передусім проводять реструктуризації. За даними проведеного опитування, банки реструктурували 73 млрд грн, або понад 89% "воєнних" непрацюючих кредитів. Кредити боржників, основні активи яких втрачені чи розташовані на окупованих територіях або в зоні бойових дій, зарезервовані більше ніж на 77%.

Нагадуємо:

Державний Приватбанк виставив на торги права вимоги на понад 80 тисяч споживчих кредитів, наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів.