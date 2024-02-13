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Инвестиции в возобновляемую энергетику в Африке должны вырасти в 5 раз для выполнения запланированных целей касательно скоращения мировой температуры.

Об этом сообщает Bloomberg.

Страны Африки, находящиеся южнее Сахары, имеют обязательства увеличить глобальный энергетический потенциал до 11500 гигаватт чистой энергии к 2030 году.

Правительства стран на Конференции ООН по изменению климата (COP28) договорились утроить мировые мощности возобновляемой энергетики к 2030 году, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5°C.

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В 2023 году сумма инвестиций составила 20 миллиардов долларов.

Страны будут вынуждены до 100 миллиардов долларов в год до 2030 года, чтобы внести свой вклад в достижение цели.

Исследование политического института основывается на соглашении COP28, предлагая региональные ориентиры и рассчитывая необходимый объем финансирования. Согласно исследованию, глобальная потребность в финансировании составляет 2 триллиона долларов в год в период с 2024 по 2030 год.

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Африка к югу от Сахары является наименее электрифицированным регионом в мире. Более половины ее населения не имеет доступа к электроэнергии, а спрос на нее должен удвоиться в течение следующего десятилетия.

Напомним:

Миллиардер, соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир, вероятно, не достигнет цели Парижского соглашения по удержанию повышения температуры в рамках 2°C.

Кремль после начала полномасштабного вторжения в Украину заработал более 2,5 млрд долларов на торговле африканским золотом и продолжает зарабатывать, используя для этого так называемую группу Вагнер.