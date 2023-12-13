Кремль за допомогою групи Вагнер заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування

Кремль після початку повномасштабного вторгнення в Україну заробив понад 2,5 млрд доларів на торгівлі африканським золотом і продовжує заробляти, використовуючи для цього так звану групу Вагнер.

Це показало розслідування Blood Gold Report, група, яка досліджує зв’язки між західними гірничодобувними компаніями, військовими режимами та російськими найманцями в Африці.

Дослідженням встановлено, що у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) підставна компанія Вагнера отримала ексклюзивні права на шахту Ндассіма, найбільшу золоту шахту в країні, в обмін на підтримку авторитарного режиму.

У Судані "російська компанія" взяла під контроль великий нафтопереробний завод, який дозволив "Вагнеру" стати домінуючим покупцем необробленого суданського золота, з кількома обліковими записами російських військово-транспортних літаків, які доставляли оброблене золото з країни.

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У Малі військова хунта, яка пов’язана з "Вагнером", та захопила контроль в країні у травні 2021 року, отримує мільйонні доходи, контролюючи чотири найбільші гірничодобувні компанії – Barrick Gold Corporation, B2Gold, Resolute Mining і Allied Gold Corporation. Причому, більша частина надходжень проходить готівкою – щонайменше 10,8 млн доларів на місяць. А покупці знаходяться навіть в країнах заходу. Так, канадська компанія Barrick Gold – найбільший платник податків країни – лише за перше півріччя 2023 року заплатила хунті Малі 206 мільйонів доларів.

У ЦАР і Судані, де пов’язані з "Вагнером" організації вже підпадають під міжнародні санкції, кремлівські ставленики покладаються на складні контрабандні маршрути та тактику корпоративних підступів, щоб витягти великі обсяги кривавого золота з Африки до таких місць, як Росія та ОАЕ, де воно змішується з іншими законними джерелами золота та перетворюється на готівку.

Доповідь Blood Gold містить також низку рекомендацій - набір заходів, які перешкодити операціям Вагнера та Росії з африканським золотом і завдати сильного фінансового удару Кремлю.

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Ці заходи включають:

Розширення санкцій, які мають автоматично застосовуватися щодо будь-якої сторони, яка використовує послуги групи Вагнера.

Забезпечення суворого контролю за ланцюгом постачань, щоб запобігти проникненню кривавого золота в цивілізований світ.

Запровадження реальної відповідальності міжнародних гірничодобувних компаній , які ведуть бізнес з режимами, які наймають і фінансують групу Вагнера.

Визначення групи Вагнера терористичною організацією та залучення Міжнародного кримінального суду для засудження групи найманців.

Поглиблення співпраці між союзниками та міжнародними партнерами, щоб усунути прогалини в існуючій системі санкцій.

Збільшення підтримки африканських демократичних держав, незалежних ЗМІ та груп громадянського суспільства, яким прямо чи опосередковано загрожує угруповання Вагнера на африканському континенті, щоб посилити стійкість проти гібридної тактики цієї групи та продемонструвати силу проти втручання Кремля.

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