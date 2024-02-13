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Россияне этой зимой 40 раз атаковали энергостанции ДТЭК 

Вторник, 13 февраля 2024, 15:25 - Экономическая правда

Этой зимой российские оккупанты 40 раз атаковали энергостанции ДТЭК. Последняя атака произошла в ночь на 13 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Так, одна из последних атак состоялась этой ночью. Беспилотники повредили ТЭС в Днепропетровской области. Электростанция остановила работу, но удалось избежать отключений. 

Сейчас энергетики работают, чтобы перераспределить электричество по Днепропетровской области таким образом, чтобы свет был доступен каждому потребителю, добавили в ДТЭК.

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Напомним: 

В результате российской атаки в ночь на 13 февраля одна из ТЭС на Днепропетровщине прекратила производство электроэнергии.

Экономическая правда

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ДТЭК энергетика
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