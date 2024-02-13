Россияне этой зимой 40 раз атаковали энергостанции ДТЭК
Вторник, 13 февраля 2024, 15:25 -
Этой зимой российские оккупанты 40 раз атаковали энергостанции ДТЭК. Последняя атака произошла в ночь на 13 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Так, одна из последних атак состоялась этой ночью. Беспилотники повредили ТЭС в Днепропетровской области. Электростанция остановила работу, но удалось избежать отключений.
Сейчас энергетики работают, чтобы перераспределить электричество по Днепропетровской области таким образом, чтобы свет был доступен каждому потребителю, добавили в ДТЭК.
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Напомним:
В результате российской атаки в ночь на 13 февраля одна из ТЭС на Днепропетровщине прекратила производство электроэнергии.
Экономическая правда
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