Россияне этой зимой 40 раз атаковали энергостанции ДТЭК 

Этой зимой российские оккупанты 40 раз атаковали энергостанции ДТЭК. Последняя атака произошла в ночь на 13 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Так, одна из последних атак состоялась этой ночью. Беспилотники повредили ТЭС в Днепропетровской области. Электростанция остановила работу, но удалось избежать отключений.

Сейчас энергетики работают, чтобы перераспределить электричество по Днепропетровской области таким образом, чтобы свет был доступен каждому потребителю, добавили в ДТЭК.

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Напомним:

В результате российской атаки в ночь на 13 февраля одна из ТЭС на Днепропетровщине прекратила производство электроэнергии.

Экономическая правда

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