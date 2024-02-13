Компании-"спонсоры войны" не смогут поставлять продукты украинской армии

фото: укринформ

Международные компании, которые Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в перечень спонсоров войны, не смогут поставлять продукты для украинской армии.

Об этом во время презентации закупок "Государственного оператора тыла" заявил его директор по управлению рисками и комплаенс Дмитрий Бигунец, пишет liga.net.

По словам Бегунца, "Государственный оператор тыла" для обеспечения добропорядочности использует дополнительные критерии проверки поставщиков".

Так, будут учитываться санкции не только СНБО, но и партнеров Украины: США, Канады, Великобритании, ЕС.

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"Санкции касаются как непосредственно потенциального поставщика, так и товара, который предлагает поставщик", - пояснил Бигунец.

Кроме этого, запрещается участие в торгах поставщиков, которые каким-либо образом связаны с Россией или Беларусью, имеют судимость, долги или являются банкротом.

Также среди критериев для запрета - нарушение обязательств по поставке продуктов перед Министерством обороны в 2022-2023 годах.

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"Также мы ввели такой дополнительный критерий, как пребывание участника в списке международных спонсоров войны. Этот список администрируется НАПК, он постоянно обновляется. Мы считаем справедливым, чтобы не допустить к участию в наших торгах потенциальных участников, которые тем или иным образом признаны НАПК как международные спонсоры войны", - пояснил представитель "Государственного оператора тыла".

При этом Бигунец не назвал конкретные компании, поскольку сейчас продолжаются тендерные процедуры. "Мы не хотим дискриминировать поставщиков, которые еще подают предложения", - добавил он.

По данным НАПК, в перечень спонсоров войны, входят, в частности, торговые сети Auchan и Metro, а также продуктовые компании Bonduelle, Mars Inc., Mondelez International, Nestle, Pepsico и Viciunai Group.

Напомним:

Госпредприятие "Государственный оператор тыла" объявило первые тендеры в системе Prozorro на закупку продуктов для Вооруженных сил.

Министерство обороны и агентство "Государственный оператор тыла" представили новую архитектуру закупок продуктов для армии, которая стартует с 1 апреля.

Минобороны призывает супермаркеты участвовать в закупках для армии.

Экономическая правда