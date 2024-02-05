"Государственный оператор тыла" объявил первые закупки питания для армии по новому механизму
Госпредприятие "Государственный оператор тыла" объявило первые тендеры в системе Prozorro на закупку продуктов для Вооруженных сил.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В МОУ напомнили, что поставки питания по объявленным тендерам начнется с апреля.
"Тендеры объявлены в системе Prozorro на поставку в 11 секторов. Каждый сектор состоит из обязательных и дополнительных областей, которые могут быть закреплены за несколькими поставщиками одновременно для минимизации рисков и обеспечения непрерывности поставок", - пояснили в ведомстве.
Так, тендеры объявили в таких секторах:
- Винницкая - Хмельницкая - Житомирская - Киевская
- Волынская - Ровенская - Житомирская
- Днепропетровская - Полтавская - Донецкая - Запорожская
- Житомирская - Киевская - Черниговская - Винницкая - Черкасская
- Закарпатская - Львовская - Ивано-Франковская
- Запорожская - Днепропетровская - Херсонская
- Львовская - Ивано-Франковская - Тернопольская
- Николаевская - Херсонская - Одесская - Кировоградская
- Харьковская - Донецкая - Сумская - Луганская - Полтавская
- Черкасская - Кировоградская - Винницкая - Киевская
- Черновицкая - Ивано-Франковская - Тернопольская
"Государственный оператор тыла" - это новая структура, на которую Министерство обороны возложило функцию закупки нелетальных потребностей ВСУ. Ранее правила закупок, собственно закупки и контроль закупочного процесса и качества были сосредоточены непосредственно в одном департаменте Минобороны, что создавало коррупционные риски.
Напоминаем:
Министерство обороны и агентство "Государственный оператор тыла" представили новую архитектуру закупок продуктов для армии, которая стартует с 1 апреля.