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"Государственный оператор тыла" объявил первые закупки питания для армии по новому механизму

Понедельник, 5 февраля 2024, 18:14 - Анастасия Жарикова

Госпредприятие "Государственный оператор тыла" объявило первые тендеры в системе Prozorro на закупку продуктов для Вооруженных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В МОУ напомнили, что поставки питания по объявленным тендерам начнется с апреля. 

"Тендеры объявлены в системе Prozorro на поставку в 11 секторов. Каждый сектор состоит из обязательных и дополнительных областей, которые могут быть закреплены за несколькими поставщиками одновременно для минимизации рисков и обеспечения непрерывности поставок", - пояснили в ведомстве.

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Так, тендеры объявили в таких секторах:

  • Винницкая - Хмельницкая - Житомирская - Киевская
  • Волынская - Ровенская - Житомирская
  • Днепропетровская - Полтавская - Донецкая - Запорожская
  • Житомирская - Киевская - Черниговская - Винницкая - Черкасская
  • Закарпатская - Львовская - Ивано-Франковская
  • Запорожская - Днепропетровская - Херсонская
  • Львовская - Ивано-Франковская - Тернопольская
  • Николаевская - Херсонская - Одесская - Кировоградская
  • Харьковская - Донецкая - Сумская - Луганская - Полтавская
  • Черкасская - Кировоградская - Винницкая - Киевская
  • Черновицкая - Ивано-Франковская - Тернопольская

"Государственный оператор тыла" - это новая структура, на которую Министерство обороны возложило функцию закупки нелетальных потребностей ВСУ. Ранее правила закупок, собственно закупки и контроль закупочного процесса и качества были сосредоточены непосредственно в одном департаменте Минобороны, что создавало коррупционные риски. 

Напоминаем:

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Министерство обороны и агентство "Государственный оператор тыла" представили новую архитектуру закупок продуктов для армии, которая стартует с 1 апреля.

Минобороны тендер Prozorro продукты ВСУ
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