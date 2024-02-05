"Государственный оператор тыла" объявил первые закупки питания для армии по новому механизму

Госпредприятие "Государственный оператор тыла" объявило первые тендеры в системе Prozorro на закупку продуктов для Вооруженных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В МОУ напомнили, что поставки питания по объявленным тендерам начнется с апреля.

"Тендеры объявлены в системе Prozorro на поставку в 11 секторов. Каждый сектор состоит из обязательных и дополнительных областей, которые могут быть закреплены за несколькими поставщиками одновременно для минимизации рисков и обеспечения непрерывности поставок", - пояснили в ведомстве.

Реклама:

Так, тендеры объявили в таких секторах:

Винницкая - Хмельницкая - Житомирская - Киевская

Волынская - Ровенская - Житомирская

Днепропетровская - Полтавская - Донецкая - Запорожская

Житомирская - Киевская - Черниговская - Винницкая - Черкасская

Закарпатская - Львовская - Ивано-Франковская

Запорожская - Днепропетровская - Херсонская

Львовская - Ивано-Франковская - Тернопольская

Николаевская - Херсонская - Одесская - Кировоградская

Харьковская - Донецкая - Сумская - Луганская - Полтавская

Черкасская - Кировоградская - Винницкая - Киевская

Черновицкая - Ивано-Франковская - Тернопольская

"Государственный оператор тыла" - это новая структура, на которую Министерство обороны возложило функцию закупки нелетальных потребностей ВСУ. Ранее правила закупок, собственно закупки и контроль закупочного процесса и качества были сосредоточены непосредственно в одном департаменте Минобороны, что создавало коррупционные риски.

Напоминаем:

Реклама:

Министерство обороны и агентство "Государственный оператор тыла" представили новую архитектуру закупок продуктов для армии, которая стартует с 1 апреля.