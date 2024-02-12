Налоговые данные украинцев будут хранить на территории Польши

Кабинет министров Украины принял решение о заключении договора между Государственной налоговой службой и польским правительственным учреждением о временном размещении на территории Польши информационных ресурсов ГНС.

Соответствующее решение приняли 19 января 2024 года, говорится в протоколе Кабмина, выписка из которого есть в распоряжении редакции ЭП.

"Согласиться с предложением Минфина и ГНС о заключении ГНС на период военного положения в Украине договора с определенным Правительством Республики Польша учреждением о предоставлении услуг по временному размещению государственных информационных ресурсов ГНС в мобильном центре обработки данных, расположенном на территории Республики Польша", - говорится в выписке из протокола заседания правительства.

Как пояснил ЭП председатель Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, речь идет о хранении на территории Польши только копий налоговых данных украинцев, а не полном переносе баз ГНС на территорию Польши.

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"Над соответствующим решением работа шла еще с весны 2022 года. Затем работа несколько затихла, но сейчас она финализировалась в окончательное решение", - пояснил Гетманцев.

Он добавил, что соответствующее решение приняли из соображений безопасности. Зато оно не связано с намерениями государства хранить на территории одной из стран НАТО данных реестра военнообязанных.

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