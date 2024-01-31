Кількість кібератак у 2023 році зросла на 16% - Держспецзв’язку

В Україні торік кількість кібератак зросла, порівняно з 2022 роком, на 15,9% до 2543 інцидентів.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку, передає Інтерфакс-Україна.

За даними урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, 347 кібератак було зафіксовано на уряд та урядові організації, 276 – на місцеві органи влади, 175 – на організації у секторі безпеки та оборони, 127 – комерційні організації.

Ще 92 рази було атаковано енергетичний сектор, 81 – телеком, 38 – освітні установи. 32 – транспортну галузь, 30 – фінансовий сектор, 25 – IT-сектор, 15 – ЗМІ, 12 – медичні установи.



Очільник Держспецзв'язку Юрій Мироненко повідомив, що лише за другу половину 2023 року зафіксували та розслідували 1,46 тис кіберинцидентів.

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Він уточнив, цілеспрямовані атаки переважно були спрямовані на міністерства та інші органи державної влади, а також на об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадуємо:

30 січня сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України зазнав кібератаки та був недоступний для відвідувань.

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