ЄС може оштрафувати TikTok, якщо доведе, що платформа несе ризики для дітей – ЗМІ

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Компанії ByteDance, яка володіє TikTok, загрожують великі штрафи, оскільки Європейський Союз готує перевірку відповідно до нових правил модерації контенту через побоювання щодо ризиків для неповнолітніх.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейська комісія розпочне розслідування щодо TikTok відповідно до нового Закону про цифрові послуги (DSA) в найближчі тижні через побоювання, що зміни, які компанія зробила, щоб відповідати новим правилам, недостатні для захисту неповнолітніх користувачів.

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"DSA надає регуляторам безпрецедентні повноваження вживати заходів проти великих технологічних компаній за те, як вони поводяться з контентом на своїх платформах. Компаніям загрожують штрафи в розмірі до 6% від річного обсягу продажів або навіть заборона на діяльність в ЄС, якщо вони неодноразово порушуватимуть правила", – йдеться в повідомленні.

ЄС надіслав кілька запитів на інформацію до TikTok, запитуючи, серед іншого, про те, яких заходів вживає компанія для захисту неповнолітніх, особливо щодо ризиків для психічного та фізичного здоров'я, а також про те, як діти користуються її послугами.

Видання зазначає, що, ймовірно, буде проведено ще більше розслідувань, оскільки протягом останніх кількох місяців ЄС проводить опитування всіх визначених фірм для отримання додаткової інформації.

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Подібно до TikTok, ЄС також перевіряє Instagram компанії Meta на предмет того, які зміни вона внесла, щоб відповідати новим правилам, а також щоб оцінити та зменшити ризики, з якими стикаються її неповнолітні користувачі.

Нагадаємо:

Наприкінці серпня 2023 року в Євросоюзі набув чинності Акт про цифрові послуги (DSA), що запроваджує нові правила щодо модерації контенту, конфіденційності та прозорості користувачів.

В результаті нападу ХАМАСу в Ізраїлі у соцмережі X (Twitter) з'явилася велика кількість дезінформації та плутанини. Це показало, що зміни політики, внесені Маском, зробили її ненадійною під час кризи.

У жовтні Єврокомісія звернулась до технологічних компаній щодо видалення дезінформації про війну в Ізраїлі зі своїх платформ.