Китайские потребители экономят средства, несмотря на падение цен

Потребители второй по величине экономики мира сокращают свои расходы, даже несмотря на крупнейшее в Китае дефляционное давление за последние три года.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что потребительские цены в Китае находились в состоянии дефляции в течение последних четырех месяцев, а в январе упали самыми быстрыми годовыми темпами за последние 15 лет. Хотя основная динамика наблюдается за счет продуктов питания, а цены в других секторах растут, компании, продающие все - от косметики до электротоваров - предлагают скидки.

Кроме того, цены на автомобили падают самыми быстрыми темпами за последние 22 года.

Реклама:

Поскольку рынок недвижимости, который исторически является основным двигателем доверия, все еще находится под давлением, осторожность потребительская сохраняется даже тогда, когда люди готовятся к китайскому новому году, традиционно периоду больших расходов. Также слабый рост цен автоматически не поощряет людей тратить больше.

Согласно официальным данным, розничные продажи в декабре выросли на 7,4%, хотя и на фоне низкой базы в декабре 2022 года, когда пандемия Covid охватила всю страну. За весь год, на который повлияли аналогичные базовые эффекты от локдаунов, розничные продажи выросли на 7,2%.

Опрос потребителей Morgan Stanley за декабрь, опубликованный в январе, показал, что чуть большая часть респондентов ожидают, что экономика улучшится в следующие шесть месяцев. Но в нем также отмечается, что 76% потребителей сократили расходы по крайней мере в одной категории за последние шесть месяцев, и что во всех категориях потребители чаще переходили на более дешевые бренды, чем на более дорогие.

Реклама:

Фред Нойманн, сопредседатель отдела экономики Азии в HSBC, предположил, что причиной низкого уровня потребления является "отсутствие роста доходов". Опрос Morgan Stanley показал, что только 45% потребителей ожидают, что финансовое положение домохозяйств улучшится в течение следующих шести месяцев, что является самым низким показателем за последний год.

Напомним:

Китайская экономика испытывает наибольшее дефляционное давление за последние 3 года, а слабый внутренний спрос ставит под сомнение экономическое восстановление в 2024 году.

Компания Apple сообщила об углублении спада продаж в Китае, несмотря на то, что общие продажи iPhone оказались выше, чем ожидалось, и компания вернулась к росту доходов.