Amazon і виробник роботів-пилососів iRobot розірвали угоду про злиття через протидію ЄС
Корпорація Amazon і виробник роботів-пилососів iRobot оголосили, що відмовляються від своїх планів щодо злиття через протидію з боку антимонопольних органів ЄС.
Про це пише Reuters.
iRobot оголосила про значну реструктуризацію з метою скорочення витрат і заявила, що скоротить близько 31% свого штату, або 350 робочих місць. Компанія також повідомила, що її засновник Колін Енгл пішов з посади генерального директора.
За словами Енгла, з огляду на поточні виклики, він і рада директорів "спільно вирішили, що iRobot буде краще працювати з новим лідером, який має досвід реструктуризації".
Amazon заявила, що запропоноване нею придбання iRobot за 1,4 мільярда доларів не отримало схвалення регуляторних органів ЄС.
Раніше Reuters повідомляло, що угода буде заблокована антимонопольними регуляторами Єврокомісії, і що основні побоювання полягають у тому, що Amazon може перешкодити конкурентам iRobot на своєму онлайн-маркетплейсі, особливо у Франції, Німеччині, Італії та Іспанії.
Amazon оголосив про угоду в серпні 2022 року. Найбільший у світі онлайн-ритейлер, який вже володіє Alexa та Ring, прагнув розширити свій асортимент розумних домашніх пристроїв.
"Ми розчаровані тим, що придбання Amazon iRobot не відбулося", - сказав головний юрисконсульт Amazon Девід Запольський. "Ми віримо в майбутнє побутової робототехніки в домашніх умовах і завжди були шанувальниками продукції iRobot", - додав він.
Акції iRobot впали на 18,5%. З моменту перших повідомлень про те, що угода може бути заблокована регуляторами ЄС два тижні тому, акції iRobot впали вдвічі.
Економічна правда