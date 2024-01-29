Amazon і виробник роботів-пилососів iRobot розірвали угоду про злиття через протидію ЄС

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Корпорація Amazon і виробник роботів-пилососів iRobot оголосили, що відмовляються від своїх планів щодо злиття через протидію з боку антимонопольних органів ЄС.

Про це пише Reuters.

iRobot оголосила про значну реструктуризацію з метою скорочення витрат і заявила, що скоротить близько 31% свого штату, або 350 робочих місць. Компанія також повідомила, що її засновник Колін Енгл пішов з посади генерального директора.

За словами Енгла, з огляду на поточні виклики, він і рада директорів "спільно вирішили, що iRobot буде краще працювати з новим лідером, який має досвід реструктуризації".

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Amazon заявила, що запропоноване нею придбання iRobot за 1,4 мільярда доларів не отримало схвалення регуляторних органів ЄС.

Раніше Reuters повідомляло, що угода буде заблокована антимонопольними регуляторами Єврокомісії, і що основні побоювання полягають у тому, що Amazon може перешкодити конкурентам iRobot на своєму онлайн-маркетплейсі, особливо у Франції, Німеччині, Італії та Іспанії.

Amazon оголосив про угоду в серпні 2022 року. Найбільший у світі онлайн-ритейлер, який вже володіє Alexa та Ring, прагнув розширити свій асортимент розумних домашніх пристроїв.

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"Ми розчаровані тим, що придбання Amazon iRobot не відбулося", - сказав головний юрисконсульт Amazon Девід Запольський. "Ми віримо в майбутнє побутової робототехніки в домашніх умовах і завжди були шанувальниками продукції iRobot", - додав він.

Акції iRobot впали на 18,5%. З моменту перших повідомлень про те, що угода може бути заблокована регуляторами ЄС два тижні тому, акції iRobot впали вдвічі.

Економічна правда