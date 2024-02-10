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После обстрела, в Донецкой области в очередной раз обесточило шахту: под землей было 20 человек 

Суббота, 10 февраля 2024, 13:00 - Экономическая правда
 
GETTY IMAGES

Из-за обстрелов в Донецкой области была повреждена линия электропередачи, что обесточило подстанцию, которая питала шахту.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Как отмечается, обесточенная подстанция имела мощность 110 кВ. Ее отключение обесточило шахту, а также бытовых потребителей.

На момент отключения в шахте находилось 20 человек, которых позже, за несколько часов удалось вытащить на поверхность.

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На утро 10 февраля в Донецкой области обесточенными остаются государственные углеперерабатывающие предприятия.

Напомним:

23 января из-за боевых действий в Донецкой области, была обесточена подстанция, которая питала шахту и бытовых потребителей. 

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5 января в Донецкой области в результате обстрела также была обесточена шахта. 17 работников шахты провели под землей 16 часов.

шахты Минэнергетики Донецк
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