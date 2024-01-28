В результаті обстрілу, на Донеччині вчергове знеструмило шахту

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Через бойові дії у Донецькій області, за минулу добу було знеструмлено підстанцію, яка живила шахту та побутових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Як повідомляють у Міненерго, знеструмлені лінії і підстанція 110 кВ в Донецькій області, без напруги залишилася шахта і побутові споживачі.

Попри обстріли та постійну небезпеку, на Донеччині продовжують працювати близько 20 тисяч шахтарів.

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Загалом в енергосистемі достатньо потужностей на покриття потреб споживачів. При цьому, планується імпорт на комерційній основі, обсягом 4000 МВ год.

Протягом доби також аварійно відключався блок ТЕС, який за пів години було повернуто до роботи. У резерві три блоки і два корпуси теплоелектростанцій, які буде підключено до мережі у разі потреби.

Нагадаємо:

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5 січня у Донецькій області в результаті обстрілу було знеструмлено шахту. 17 працівників шахти провели під землею 16 годин.

Економічна Правда





