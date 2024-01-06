На Донеччині через обстріл знеструмило шахту: працівники 16 годин перебували під землею

5 січня у Донецькій області в результаті обстрілу було знеструмлено шахту. 17 працівників шахти провели під землею 16 годин.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Як зазначається, 5 січня було знеструмлено обладнання підстанції, що спровокувало відключення електроенергії в шахті. На той момент всередині перебували 17 людей.

На момент 6 січня усіх працівників шахти виведено на поверхню, вони пробули під землею близько 16 годин.

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Електропостачання до шахти відновлене.

Нагадаємо:

Російські війська 4 січня вчергове атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовій області.

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24 грудня в Донецькій області внаслідок бойових дій було аварійно відключено один з блоків ТЕС, пошкоджено лінію потужністю 330 кВ НЕК "Укренерго".





