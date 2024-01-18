США наклали санкції на 19 танкерів за перевезення нафти РФ в обхід цінових обмежень

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти 19 танкерів, які під прапорами Ліберії та Панами займалися перевезення російської нафти.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

Зазначається, що санкції вводяться у зв'язку з порушенням обмеження цін на нафту.

18 танкерів ходять під прапором Ліберії, одне - під прапором Панами.

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Належать танкери двом компаніям: Hennesea Holdings Limited (ОАЕ) та Cielo Marine Ltd (Гонконг).

Про судноплавну компанію Hennesea Holdings Limited (Hennesea), що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, відомо, що вона є кінцевим власником 18 суден, що займалися транспортуванням сирої нафти російського походження за ціною, вищою за 60 доларів за барель.

Hennesea була заснована наприкінці 2022 року. Незадовго до набрання чинності ціновим обмеженням компанія придбала старі танкери, що перевозять російську сиру нафту і нафтопродукти. Танкери, що належать компанії Hennesea, неодноразово здійснювали заходи в порти Російської Федерації.

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Нагадуємо:

Ці санкції є продовженням обмежувальних заходів Мінфіну США, запроваджених у жовтні та листопаді 2023 року з метою скоротити доходи від нафти, які використовуються російським урядом для фінансування війни проти України.

Загалом США перевіряють 100 танкерів із 30 країн щодо порушення санкцій проти Росії.

У жовтні США внесли до чорних списків два танкери, зареєстровані на компанії з Туреччини та ОАЕ. У листопаді в санкційний список потрапили ще три танкери та три судноплавні компанії з ОАЕ. У грудні — ще три танкери компаній з ОАЕ.