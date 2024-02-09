США ввели санкції проти чотирьох компаній з ОАЕ, які перевозили російську нафту з порушенням стелі цін

Сполучені Штати внесли до списку санкцій транспортні компанії з ОАЕ: Oil Tankers SCF Mgmt Fzco, Talassa Shipping DMCC, а також Zeenit Supply та Trading DMCC.

Про це йдеться в повідомленні Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Крім того, до SDN-List внесено компанію NS Leader Shipping Incorporated (Ліберія) і пов'язаний з нею танкер під прапором Габону NS Leader.

Згідно з пресрелізом OFAC, усі перераховані юрособи афілійовані між собою і були помічені за перевезенням російської нафти за ціною, що перевищує цінову стелю в 60 дол за барель.

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Зокрема, Zeenit Supply and Trading DMCC продала нафту сорту Urals у листопаді 2023-го за ціною, вищою за 80 дол за барель і перевозила її на судні NS Leader. При цьому з вересня 2023-го цей танкер перебуває в управлінні Oil Tankers SCF Mgmt FZCO. Сервісні послуги для зазначеного рейсу надала компанія зі США.

Talassa Shipping DMCC, на думку Мінфіну США, афілійована із Zeenit, оскільки компанії було засновано із різницею приблизно в тиждень у липні 2022-го, і вони мають спільного топменеджера.

У відомстві зазначили, що обидві організації займалися спільними перевезеннями кількох партій нафти, завантажених у російських портах. Крім того, Oil Tankers SСF управляє танкерами, які вже перебувають під санкціями: Ligovsky Prospect, Kazan, NS Century, NS Champion і Viktor Bakaev.

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Нагадуємо:

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти 19 танкерів, які під прапорами Ліберії та Панами займалися перевезення російської нафти.