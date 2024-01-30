Neuralink Маска вживила перший імплант у мозок людини

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Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його стартап Neuralink, який займається розробкою мозкових імплантатів, вперше вживив чип у мозок людини.

Про це Маск написав на своїй сторінці у X.

"Вчора перша людина отримала імплантат від Neuralink і успішно відновлюється. Початкові результати показують багатообіцяюче виявлення спайок нейронів", – написав Маск.

Бізнесмен додав, що мозковий імплант дозволяє керувати телефоном або комп'ютером, а через них майже будь-яким пристроєм, просто за допомогою думки.

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Продукт Neuralink називається "Телепатія" і його першими користувачами будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками.

"Уявіть, що Стівен Гокінг міг би спілкуватися швидше, ніж друкарка чи аукціоніст. Це і є наша мета", – додав Маск.

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Нагадаємо:

У 2016 році Маск створив компанію Neuralink для розробки мозкових імплантатів. Засновник переконаний, що за цією розробкою майбутнє і вона зможе допомогти людям з хворобами Альцгеймера і Паркінсона, паралічами, а також людям з вродженими захворюваннями мозку.

Раніше повідомлялось, що чотири американських законодавці попросили Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) розслідувати, чи вчинив Ілон Маск шахрайство з цінними паперами, вводячи інвесторів в оману щодо безпеки мозкового імплантату, який розробляється компанією Neuralink.