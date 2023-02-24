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Рада провалила законопроекты о растаможке авто в "Дії"

Пятница, 24 февраля 2023, 14:38

Верховная Рада на заседании 24 февраля провалила законопроекты о растаможке авто в "Дії".

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

Так, законопроект №7466 с изменениями в Налоговый кодекс поддержали лишь 212 депутатов при 226 минимально необходимых, а связанные с ним изменения в Таможенный кодекс (№7468) - лишь 206 депутатов.

"Также не набрало голосов отправка на повторное первое (217) и отправить автору инициативы (225)", - добавил нардеп.

"Было еще штук 9 голосований по альтернативным, но там тоже ни одного результативного голосования", - отметил также Железняк.

Минфин не поддержал законопроекты из-за потенциальных потерь для бюджета.

Законопроекты также не поддержали в комитете по вопросам интеграции Украины в ЕС, из-за нарушения международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, добавляет liga.net.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 10 июня 2022 года поддержал законопроект, который предусматривает растаможку автомобилей через "Дію" и освобождение от налогов электрокаров - законопроект двинулся в парламент.

Экономическая правда

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