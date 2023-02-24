Рада провалила законопроекты о растаможке авто в "Дії"
Верховная Рада на заседании 24 февраля провалила законопроекты о растаможке авто в "Дії".
Об этом сообщил в Telegram первый заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк.
Так, законопроект №7466 с изменениями в Налоговый кодекс поддержали лишь 212 депутатов при 226 минимально необходимых, а связанные с ним изменения в Таможенный кодекс (№7468) - лишь 206 депутатов.
"Также не набрало голосов отправка на повторное первое (217) и отправить автору инициативы (225)", - добавил нардеп.
"Было еще штук 9 голосований по альтернативным, но там тоже ни одного результативного голосования", - отметил также Железняк.
Минфин не поддержал законопроекты из-за потенциальных потерь для бюджета.
Законопроекты также не поддержали в комитете по вопросам интеграции Украины в ЕС, из-за нарушения международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, добавляет liga.net.
Напомним:
Кабинет министров на заседании 10 июня 2022 года поддержал законопроект, который предусматривает растаможку автомобилей через "Дію" и освобождение от налогов электрокаров - законопроект двинулся в парламент.
Экономическая правда