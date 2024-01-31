Україна у 2023 році найбільше експортувала агропродукцію у Румунію, Китай та Туреччину

У 2023 році у трійку найбільших імпортерів української агропродукції увійшли Румунія, Китай та Туреччина.

Про це розповів заступник директора Національного наукового центру Інститут аграрної економіки Микола Пугачов.

Так, Румунія вперше очолила рейтинг найбільших імпортерів української агропродукції, закупивши її торік на суму 2,875 млрд дол. Частка цієї країни у вітчизняному експорті агропродовольства становила 13%.

Китай посів у рейтингу друге місце. При цьому у вартісному вимірі Китай збільшив обсяги закупівель української агропродукції. Якщо у 2022 році вартість поставок з України до цієї держави становила 1,88 млрд дол, то 2023 року збільшилися приблизно на 18% – до 2,22 млрд дол. Частка Китаю у вітчизняному експорті агропродовольства склала торік 10%.

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На третьому місці опинилась Туреччина з часткою у 9%, імпортувавши з України агропродукції на 1,994 млрд дол.

Пугачов зауважив, що наслідками запроваджених Польщею навесні минулого року і триваючих донині обмежень на ввезення сільськогосподарської продукції з України стали не лише втрата нею статусу головного покупця у нас на світовому ринку, а й зниження вартості її імпорту на третину – до 1,79 млрд дол.

У десятку основних імпортерів української продукції також увійшли:

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Іспанія (1,765 млрд дол);

Нідерланди (1,274 млрд дол);

Єгипет (1,066 млрд дол);

Італія (1,045 млрд дол);

Німеччина (862 млн дол);

Угорщина (471 млн дол).

Ці країни за минулий рік сформували для вітчизняних експортерів агропродовольства 69% валютних надходжень.

Нагадаємо:

Порти України торік перевалили 62 мільйонів тонн вантажів, із них 56,3 мільйона тонн на експорт.