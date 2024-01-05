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Укр / Рус

АРМА выиграло у "Нафтогаза" суд по заправкам Медведчука

Пятница, 5 января 2024, 18:11 - Лия Ильченко

АРМА доказало в суде правомерность расторжения договора управления заправками Glusco с экс-управителем - компанией "Нафтогаз Ойл Трейдинг", входящей в структуру Группы "Нафтогаз".

Об этом говорится в сообщении АРМА.

"Хозяйственный суд города Киева принял судебное решение, согласно которому установлена законность действий АРМА по расторжению в одностороннем порядке договора управления с ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг"", - говорится в сообщении.

Как напоминают в АРМА, договор управления сетью заправок Glusco Агентство подписало с "Нафтогаз Ойл Трейдинг" еще в 2022 году.

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Из-за ненадлежащего управления, что подтвердили камеральные проверки АРМА, и нарушения условий договора, что повлекло минимальные поступления в госбюджет, Нацагентство 3 августа 2023 года расторгло договор с "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Напоминаем:

После расторжения договора с "Нафтогазом", Кабмин передал бывшие заправки Медведчука "Укрнафте".

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Также Кабмин поручил вернуть "Нафтогаз Ойл Трейдингу" деньги, потраченные при запуске сети.

АРМА АЗС Нафтогаз Укрнафта
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