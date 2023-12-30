Правительство превратило "Энергоатом" в акционерное общество

Кабмин принял решение о преобразовании ГП "Энергоатом" в акционерное общество. 100% акций будет принадлежать государству, вся собственность "Энергоатома" сохранится.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики на сайте Правительства.

Отмечается, что Кабмин утвердил устав акционерного общества, положение о наблюдательном совете и положение о принципах формирования наблюдательного совета.

Согласно решению Правительства, акционерное общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей ГП "Энергоатом" со дня государственной регистрации общества. 100% акций, которые будут принадлежать Правительству не подлежит приватизации или иному виду отчуждения.

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Также сообщили о назначении временных исполняющих обязанности членов правления АО "Энергоатом".

Как известно, корпоратизация госпредприятий является обязанностью Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС

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Напомним:

1 декабря 2023 года Министерство энергетики объявило о заключении соглашения с компанией ООО "Экзекьютив Серч Юкрейн", которая будет осуществлять поиск кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета "Энергоатома".

17 марта 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о корпоратизации "Энергоатома".