Катар внес 20 миллионов долларов в программу Grain from Ukraine

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Катар сделал вклад в 20 миллионов долларов в программу Grain from Ukraine ("Зерно из Украины").

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.

"Отметил вклад Катара объемом 20 млн долл. в инициативу Grain from Ukraine и заверил, что Украина несмотря на попытки России сорвать мирную навигацию по Черному морю и в дальнейшем будет оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности", - написал Зеленский.

Также он отметил важную посредническую роль Катара и личную позицию шейха в возвращении незаконно депортированных РФ украинских детей. Стороны обсудили дальнейшую координацию по этому направлению.

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Кроме этого, Зеленский и шейх Тамим бин Хамад аль-Тани обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и организацию будущего Глобального саммита мира.

Зеленский пригласил представителя Катара на следующую встречу советников в Давосе.

Напомним:

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Сообщалось, что шведское правительство выделит более 8,7 млн евро через всемирную продовольственную программу на инициативу Grain From Ukraine.

Европейская комиссия выделит 50 млн евро для восстановления украинской портовой инфраструктуры, которая подверглась разрушениям в результате российских ударов.

Экономическая правда