Саудовская Аравия снизила цену своей нефти

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Саудовская Аравия снизит ключевые цены на нефть для покупателей во всех регионах, включая свой основной азиатский рынок, в феврале на фоне продолжающейся слабости рынка.

Об этом сообщает Bloomberg.

Потребление нефти обычно снижается в феврале и марте, а нефтеперерабатывающие компании используют этот период для остановки некоторых мощностей на периодическое техническое обслуживание.

Но высокое мировое предложение, в том числе со стороны США, повышает вероятность профицита, что заставило группу ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией продолжить сокращение добычи в этом году.

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Сокращение добычи группой ОПЕК+ также направлено на предотвращение накопления нефти в хранилищах на фоне опасений, что вялая экономика приведет к сокращению мирового спроса. Саудовская Аравия берет на себя основное бремя, добровольно сокращая добычу на 2 миллиона баррелей в день в течение первого квартала и, возможно, дольше.

Как отмечается, государственный производитель "Saudi Aramco" снизил цену на свою флагманскую нефть марки Arab Light в Азии на 2 доллара до 1,50 доллара за баррель выше базового уровня, это большее снижение, чем ожидали эксперты. Также снизила все цены на февральские поставки в Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку.

Мировые цены на нефть снизились в 2023 году впервые с 2020 года.

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Напоминаем:

Страны Организации стран экспортеров нефти подтверждают свою преданность организации после выхода из нее Анголы.

Ангола, которая входит в двадцатку крупнейших стран по добыче нефти, выходит из состава ОПЕК.