Після виходу Анголи ніхто з членів ОПЕК не виявив бажання залишити організацію

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Країни Організації країн експортерів нафти підтверджують свою відданість організації після виходу з неї Анголи.

Про це пише Bloomberg.

Ангола вийшла з ОПЕК 21 грудня після суперечки стосовно її квоти з видобутку нафти. Такі дії змушували сумніватись у єдності ОПЕК та ОПЕК+, але схоже інші країни не збираються залишати організацію.

ОПЕК та її союзники домовились обмежити видобуток нафти, після того, як ціни на нафту впали майже на 20% за три місяці.

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"Ми підтверджуємо нашу тверду підтримку єдності та згуртованості в основі ОПЕК та ОПЕК+", - заявив у своїй заяві міністр вуглеводнів Конго Бруно Жан-Рішар Ітуа.

Як зазначається, аналітики здебільшого розглядають вихід Анголи як поодинокий випадок, який свідчить про те, що тривале скорочення її виробничих потужностей зробило цю країну менш ефективним членом ОПЕК. Трейдери очікують, що нове скорочення видобутку ОПЕК+ все ж таки набуде чинності, як і планувалося, наступного місяця.

Нагадуємо:

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Ініціатором рішення скоротити видобуток нафти виступила Росія, яку підтримала Саудівська Аравія - найвпливовіший член ОПЕК. Про це писали Financial Times і Bloomberg.

Ангола, яка входить до двадцятки найбільших країн з видобутку нафти, має намір вийти зі складу ОПЕК.