В Донецкой области из-за обстрела обесточили шахту: работники 16 часов находились под землей

5 января в Донецкой области в результате обстрела была обесточена шахта. 17 работников шахты провели под землей 16 часов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Как отмечается, 5 января было обесточено оборудование подстанции, что спровоцировало отключение электроэнергии в шахте. На тот момент внутри находились 17 человек.

На момент 6 января все работники шахты выведены на поверхность, они пробыли под землей около 16 часов.

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Электроснабжение в шахту восстановлено.

Напомним:

Российские войска 4 января в очередной раз атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовой области.

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24 декабря в Донецкой области в результате боевых действий был аварийно отключен один из блоков ТЭС, повреждена линия мощностью 330 кВ НЭК "Укрэнерго".