В Донецкой области из-за обстрела обесточили шахту: работники 16 часов находились под землей
Суббота, 6 января 2024, 10:42 -
5 января в Донецкой области в результате обстрела была обесточена шахта. 17 работников шахты провели под землей 16 часов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Как отмечается, 5 января было обесточено оборудование подстанции, что спровоцировало отключение электроэнергии в шахте. На тот момент внутри находились 17 человек.
На момент 6 января все работники шахты выведены на поверхность, они пробыли под землей около 16 часов.
Реклама:
Электроснабжение в шахту восстановлено.
Напомним:
Российские войска 4 января в очередной раз атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовой области.
Реклама:
24 декабря в Донецкой области в результате боевых действий был аварийно отключен один из блоков ТЭС, повреждена линия мощностью 330 кВ НЭК "Укрэнерго".
Реклама: