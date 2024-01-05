Росіяни вчергове обстріляли ТЕС у прифронтовому регіоні

Російські війська 4 січня вчергове атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовій області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Учора, 4 січня, внаслідок обстрілів вчергове постраждала прифронтова ТЕС ДТЕК, яка зазнавала неодноразових атак раніше", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав, але серйозних пошкоджень зазнало обладнання підприємства.

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"За останні два з половиною місяці ворог здійснив на станцію більше десятка атак. Під час однієї з них 5 енергетиків було поранено", - додали в ДТЕК.

Нагадуємо:

24 грудня в Донецькій області внаслідок бойових дій було аварійно відключено один з блоків ТЕС, пошкоджено лінію потужністю 330 кВ НЕК "Укренерго".

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