Правительство Аргентины продало долгов на 3,2 миллиарда долларов

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Центральный банк Аргентины выпустил векселя с 10 летним сроком погашения, что позволит привлечь в страну 3,2 млрд долл.

Об этом сообщает Reuters.

Выпуск векселей в пресс-службе президента Аргентины Хавьера Милея связывают с необходимостью выплаты обязательств перед частными инвесторами. Пресс-секретарь президента Мануэль Адорни отмечает, что этот шаг не повредит позициям аргентинского Центробанка.

Как отмечается, перед страной стоит вопрос выплаты долгов кредиторам, в том числе Международному валютному фонду, с которым она пытается заключить соглашение и открыть путь средствам в рамках отложенного пересмотра программы МВФ для южноамериканской страны на сумму 44 миллиарда долларов США. Правительство Аргентины планирует встретиться с представителями МВФ и попытается разблокировать около 3 млрд долл.

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По оценкам аналитиков, Центральный банк Аргентины имеет отрицательные чистые резервы, которые составляют около 8 млрд долл.

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Напомним:

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После девальвации песо на более чем 50% аргентинские потребители переживают тяжелый удар инфляции перед новогодними праздниками.

В марте 2023 года годовой уровень инфляции в Аргентине достиг тридцатилетнего максимума и превысил 100% впервые с 1991 года, страна находилась на пятом месте по темпам инфляции в мире.