Аргентина переживає удар інфляцією після лібералізації цін

Після девальвації песо на більш ніж 50% аргентинські споживачі переживають тяжкий удар інфляції перед новорічними святами.

Про це пише Financial Times.

Інфляція в Аргентині за грудень становитиме близько 25%, порівняно з 12,8% у листопаді, за прогнозами економічної консалтингової компанії Ecolatina.

Підприємці вимушені змінювати ціни по декілька разів на день, постачальники продукції постійно надсилають нові прайс-листи. Більш ніж на 50% зросли ціни на основні продукти харчування: рис, хліб, молоко, на 40% зросла ціна на основний новорічний продукт аргентинця – яловичину.

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За оцінкою аналітиків, стрімке зростання цін викликане бажанням нової влади Аргентини очолюваної лібертаріанцем Хавʼєром Мілеєм вирівняти відносини цін.

Економічна політика минулих урядів по штучному стримуванню цін на продукти харчування, громадський транспорт, інтернет шляхом субсидувань, або економічних обмежень стримувала інфляції, яку новий уряд прагне відпустити.

При цьому й новий уряд намагається стабілізувати ціни в особливо важливий передріздвяний період. Наприклад, за домовленостями з великими мережами супермаркетів, ціни на яловичину будуть зафіксовані до 31 грудня. Існувала подібна домовленість стосовно палива, але вона припинила дію, після чого ціна на бензин підвищилась на 80%.

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Заробітні плати критично не встигають за рівнем інфляції. При тому, що середня зарплата офіційно зареєстрованих працівників становить близько 523 доларів, ця цифра не відображає близько половини неформальних працівників, які отримують значно менше.

Як зазначають аналітики, в Аргентині присутній ризик пришвидшення інфляційної спіралі, однак окремі експерти зазначають, що рецесія, яка наближається, швидше за все, запобіжить цьому.

"Ми очікуємо падіння попиту на споживання, оскільки сім'ї будуть змушені в першу чергу сплачувати фіксовані витрати, такі як рахунки за електроенергію, що призупинить зростання (роздрібних) цін" керівник відділу досліджень консалтингової компанії Ecolatina Сантьяго Манукян.

JPMorgan Chase прогнозує швидке падіння економічної активності в країні, в тому числі на 3% у 2024 році.

Як зазначається, інфляція, імовірно, залишатиметься на високому рівні у першій половині 2024 року.

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Нагадаємо:

Річний рівень інфляції в Аргентині сягнув тридцятирічного максимуму і перевищив 100% вперше з 1991 року, країна знаходиться а п’ятому рівні за темпами інфляції в світі.