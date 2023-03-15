В Аргентині інфляція перевищила 100% вперше за 30 років

Річний рівень інфляції в Аргентині сягнув тридцятирічного максимуму і перевищив 100% вперше з 1991 року, країна знаходиться а п’ятому рівні за темпами інфляції в світі.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані державного статистичного агентства Indec.

Так, ціни в Аргентині в лютому за місяць зросли на 6,6%, а річний показник склав 102,5%. Це був найшвидший темп з часу виходу Аргентини з гіперінфляційної кризи на початку 1990-х років,.

Зростання цін переважно пов'язане з надмірним друком грошей центральним банком, а також посилене російською війною проти України. За даними центрального банку, за перші три роки перебування президента Альберто Фернандеса на посаді кількість грошей в обігу збільшилася в чотири рази.

Аргентина зараз має один з найвищих рівнів інфляції у світі та поступається лише Зімбабве, Лівану, Венесуелі та Сирії, які минулого року також повідомили про тризначну інфляцію.

Державна програма контролю за цінами, відома як Precios Justos, або "Справедливі ціни", тимчасово заморозила ціни на понад 1 700 товарів до грудня. Але цього виявилося недостатньо для стримування зростання цін через серйозні дисбаланси в аргентинській економіці.

Напередодні МВФ закликав Аргентину докласти більше зусиль для боротьби з інфляцією, щоб продовжити програму співпраці на 44 мільярди доларів. Цього місяця Аргентина має отримати близько $5,3 млрд від МВФ, які очікують на схвалення виконавчої ради кредитора.





