Будет отвечать за облачные услуги, "Мрію" и "еАкциз": правительство расширило полномочия Минцифры

Кабинет Министров расширил полномочия Министерства цифровой трансформации. Теперь ведомство будет отвечать за формирование госполитики в сфере облачных услуг, введение и функционирование "еАкцизу" и запуск и работу образовательного приложения "Мрія".

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Облачные услуги помогают цифровизировать госучреждения и защитить данные. К примеру, когда россияне в начале полномасштабного вторжения хотели уничтожить украинские архивы, данные сохранились в облачных хранилищах.

В Минцифре добавили, что "еАкциз" является одним из приоритетных проектов ведомства на следующие годы. Запуск проекта должен создать прозрачный рынок табака и алкоголя, благодаря чему государство не будет терять деньги.

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Приложение "Мрія" должно изменить образовательный процесс для детей, родителей и учителей. "Мрія" предоставит удобный доступ к знаниям и позволит строить индивидуальные образовательные траектории.

Напомним:

В конце ноября Министерство цифровой трансформации совместно с депутатами и бизнесом разработало и зарегистрировало в Раде проект закона об обращении виртуальных активов в Украине.

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