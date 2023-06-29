С нового года в Украине заработает электронная акцизная марка - принят закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8287, которым вводится электронная акцизная марка - инструмент, создающий возможность прослеживать электронными средствами оборот алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

О принятии закона сообщил глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев.

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"Закон переведет учет алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в электронный формат, упростит его и ликвидирует тень", - отметил Гетманцев.

Предполагается, что е-марка предоставит возможность:

отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера до конечного потребителя;

контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;

каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить легальность происхождения товара.

Также создание Электронной системы оборота подакцизных товаров обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования:

обременительный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое;

система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к оплате в части сумм акцизного налога за заказанные марки.

Таким образом, в Украине вместо бумажных будут введены электронные акцизные марки.

Кабмину, согласно заключительным положениям закона, дадут полгода, чтобы привести в соответствие необходимую подзаконную нормативную базу.

Таким образом, практическое внедрение электронной акцизной марки можно прогнозировать с января 2024 года.

Напоминаем:

В то же время на прошлой неделе Кабмин утвердил новые образцы бумажных акцизных марок для алкогольных напитков и табачных изделий.

ГНС поручено обеспечить изготовление и продажу новых марок акцизного налога с 25 августа 2023 года. Марки предыдущего образца прекратят продавать с 1 сентября 2023 года.

Процесс обмена старых акцизных марок на новые, а также уничтожение старых - продлится до 2025 года.

В этой связи в финансовом плане на 2024 год в расходной части Кабмин поручил предусмотреть расходы, связанные с уничтожением марок акцизного налога старых образцов и изготовлением, бесплатным обменом и доставкой продавцу марок акцизного налога нового образца.